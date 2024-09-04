Литва та Польща запропонували українським військовим навчання на спільній платформі

Польща і Литва готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили президент Польщі Анджей Дуди та президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції.

Так, Науседа повідомив, що вони готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади" , — сказав він.

Також литовський президент додав, що вони з польським колегою відвідають бригаду вже завтра, 5 вересня.