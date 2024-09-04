Литва и Польша предложили украинским военным обучение на общей платформе
Польша и Литва готовы обучать военных украинской армии. Обучение может пройти на общей платформе, сообщает Деловая столица.
Об этом заявили президент Польши Анджей Дуды и президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции.
Так, Науседа сообщил, что они готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.
"Мы готовы использовать наши совместные платформы. У нас в Польше база Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", — сказал он.
Также литовский президент добавил, что они с польским коллегой посетят бригаду уже завтра, 5 сентября.