Литва и Польша предложили украинским военным обучение на общей платформе

Польша и Литва готовы обучать военных украинской армии. Обучение может пройти на общей платформе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили президент Польши Анджей Дуды и президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции.

Так, Науседа сообщил, что они готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

"Мы готовы использовать наши совместные платформы. У нас в Польше база Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады" , — сказал он.

Также литовский президент добавил, что они с польским коллегой посетят бригаду уже завтра, 5 сентября.