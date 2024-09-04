До МЗС Литви викликали дипломата РФ через російські атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Литви 4 вересня викликало представника посольства Росії та висловило йому протест через російські терористичні атаки на Україну, які сталися останнім часом.﻿﻿ З посиланням на повідомлення литовського МЗС, повідомляє Європейська правда.

Зовнішньополітичне відомство Литви зазначило, що викликало представника посольства Росії "у відповідь на посилення обстрілів Росією українських цивільних об'єктів, зокрема на атаку в Полтаві, внаслідок якої загинули десятки людей".

"МЗС Литви зазначило, що ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права" , – йдеться в повідомленні.

Там також нагадали російським дипломатам, що відповідальність за ці воєнні злочини лежить не лише на їхніх безпосередніх виконавцях, але й на тих, хто відповідає за планування та здійснення російської військової агресії проти України.

"Литва разом з міжнародним співтовариством вкотре закликає Росію негайно припинити свою злочинну брутальну агресію і підтверджує, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України" , – запевнило литовське МЗС.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.

А зранку 4 вересня Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.