В МИД Литвы вызвали дипломата РФ из-за российских атак на Украину

Министерство иностранных дел Литвы 4 сентября вызвало представителя посольства России и выразило ему протест из-за российских террористических атак на Украину, которые произошли в последнее время. Со ссылкой на сообщение литовского МИД, сообщает Европейская правда.

Внешнеполитическое ведомство Литвы отметило, что вызвало представителя посольства России "в ответ на усиление обстрелов Россией украинских гражданских объектов, в частности на атаку в Полтаве, в результате которой погибли десятки людей".

"МИД Литвы отметил, что ракеты и бомбы, которые попадают в учебные заведения, больницы и жилые районы, демонстрируют отчаянность России и полное пренебрежение к человеческой жизни и международному гуманитарному праву" , – говорится в сообщении.

Там также напомнили российским дипломатам, что ответственность за эти военные преступления лежит не только на их непосредственных исполнителях, но и на тех, кто отвечает за планирование и осуществление российской военной агрессии против Украины.

"Литва вместе с международным сообществом в очередной раз призывает Россию немедленно прекратить свою преступную грубую агрессию и подтверждает, что сделает все возможное для дальнейшего усиления поддержки Украины" , – заверил литовский МИД.

Напомним, днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.

А утром 4 сентября Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.