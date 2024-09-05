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Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 вересня зріс до рівня 41.2766 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 45.6065 за 1 євро.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 54.1466 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 5 вересня 2024 року.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 48.5607 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.6581 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.276 600 +0.0126
EUR Євро 45.606 500 +0.0634
GBP Фунт стерлінгів 54.146 600
CHF Швейцарський франк 48.560 700 +0.1401
PLN Польський злотий 10.658 100 +0.0115

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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