Курс валют НБУ на 5 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 вересня зріс до рівня 41.2766 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 45.6065 за 1 євро.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 54.1466 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 5 вересня 2024 року.
Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 48.5607 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.6581 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.276 600
|EUR
|Євро
|45.606 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.146 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.560 700
|PLN
|Польський злотий
|10.658 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.