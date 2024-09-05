Курс валют НБУ на 5 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 вересня зріс до рівня 41.2766 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 45.6065 за 1 євро.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 54.1466 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 5 вересня 2024 року.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 48.5607 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.6581 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.276 600 EUR Євро 45.606 500 GBP Фунт стерлінгів 54.146 600 CHF Швейцарський франк 48.560 700 PLN Польський злотий 10.658 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.