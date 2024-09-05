Курс валют НБУ на 5 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 сентября, вырос до уровня 41.2766 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 45.6065 за 1 евро.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 54.1466 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 сентября 2024 года.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 48.5607 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.6581 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.276 600 EUR Евро 45.606 500 GBP Фунт стерлингов 54.146 600 CHF Швейцарский франк 48.560 700 PLN Польский злотый 10.658 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.