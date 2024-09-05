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Курс валют НБУ на 5 сентября

Курс валют НБУ на 5 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 сентября, вырос до уровня 41.2766 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 45.6065 за 1 евро.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 54.1466 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 сентября 2024 года.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 48.5607 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.6581 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.276600 +0.0126
EUR Евро 45.606500 +0.0634
GBP Фунт стерлингов 54.146600
CHF Швейцарский франк 48.560700 +0.1401
PLN Польский злотый 10.658100 +0.0115

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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