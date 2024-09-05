Курс валют НБУ на 5 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 5 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 сентября, вырос до уровня 41.2766 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 45.6065 за 1 евро.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 54.1466 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 сентября 2024 года.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 48.5607 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.6581 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.276600
|EUR
|Евро
|45.606500
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.146600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.560700
|PLN
|Польский злотый
|10.658100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.