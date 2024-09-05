Росіяни атакували Україну "Шахедами": куди летіли безпілотники

Пізно ввечері 4 вересня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Атака тривала усю ніч до ранку, повідомляє Українська правда.

Про рух "Шахедів" повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 00.19 військові повідомили про кілька "Шахедів" в передмісті Харкова.

О 00.57 військові оновили напрямки руху БПЛА:

через Сумщину курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину;

з Чернігівщини в напрямку Бориспільського району Київщини;

з Полтавщини південно-західним курсом на Кременчуцький район;

через Дніпропетровщину на Миколаївщину та Харківщину;

на Запоріжжі, курсом на Дніпропетровщину;

з Харківщини на Дніпропетровщину, Полтавщину.

О 1.05 стало відомо про кілька груп "Шахедів" з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

1.13 "Через Київщину "Шахеди" рухаються в напрямку Житомирської області!"

1.40 "Тримають курс на захід! Продовжують рух в напрямку Рівненської області!"

1.59 "Шахеди" із Кіровоградської області на Вінниччину!"

2.07 "Атака ворожих ударних дронів триває! У повітряному просторі України - кілька десятків "Шахедів". Більшість - рухаються через північні області західним курсом!".

2.38 "Житомир - в укриття! Кілька груп ударних дронів в напрямку міста!"

3.35 "Нові "Шахеди" летять через Сумщину".

3.45 "У повітряному просторі України залишається кілька десятків "Шахедів"

Групи ворожих ударних БпЛА на перебувають Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині".

6.06 "Шахеди" на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині! Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум!"

6.43 "Шахеди" у передмісті Києва.

7:04. Наразі у повітряному просторі України залишається до десяти "Шахедів". Усі на півночі – у Чернігівській, Київській, Сумській областях.