Россияне атаковали Украину "Шахедами": куда летели беспилотники

Поздно вечером 4 сентября россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Атака продолжалась всю ночь до утра, сообщает Украинская правда.

О движении "Шахедов" сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 00.19 военные сообщили о нескольких "Шахедах" в пригороде Харькова.

В 00.57 военные обновили направления движения БПЛА:

через Сумскую область курсом на Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую области;

из Черниговской области в направлении Бориспольского района Киевской области;

с Полтавщины юго-западным курсом на Кременчугский район;

через Днепропетровскую область на Николаевскую и Харьковскую;

на Запорожье, курсом на Днепропетровщину;

с Харьковщины на Днепропетровщину, Полтавщину.

В 1.05 стало известно о нескольких группах "Шахедов" из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

1.13 "Через Киевскую область „Шахеды" движутся в направлении Житомирской области!"

1.40 "Держат курс на запад! Продолжают движение в направлении Ровенской области!"

1.59 "Шахеды" из Кировоградской области на Виннитчину!"

2.07 "Атака вражеских ударных дронов продолжается! В воздушном пространстве Украины - несколько десятков "Шахедов". Большинство - движутся через северные области западным курсом!".

2.38 "Житомир - в укрытие! Несколько групп ударных дронов в направлении города!"

3.35 "Новые „Шахеды" летят через Сумскую область".

3.45 "В воздушном пространстве Украины остается несколько десятков "Шахедов"

Группы вражеских ударных БпЛА на находятся Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Ровенщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Кировоградщине".

4.23 "Підвищена небезпека для Житомира, Полтави, Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Кривого Рогу, Дніпра, Золотоноші/Черкас!"

4.58 "Кілька груп "Шахедів" курсом на Житомир!".

4.23 "Повышенная опасность для Житомира, Полтавы, Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Кривого Рога, Днепра, Золотоноши/Черкасс!"

4.58 "Несколько групп „Шахедов" курсом на Житомир!".

6.06 "Шахеды" на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине! Повышенная опасность для Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Сум!"

6.43 "Шахеды" в пригороде Киева.

7:04. Сейчас в воздушном пространстве Украины остается до десяти "Шахедов". Все на севере - в Черниговской, Киевской, Сумской областях.