США відповіли на чергові погрози Лаврова: Для захисту солдатів – виведіть їх з України

Державний департамент озвучив відповідь погрозам російського міністра Лаврова, який намагався відмови ти США від постачання в Україну ракет збільшеної дальності. З відповідною заявою виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України" , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Таким чином він відповів на прохання російського журналіста прокоментувати останні погрози Лаврова в контексті планів США поставити в Україну ракети збільшеної дальності JASSM.

Як повідомлялося, в середу російський міністр закордонних справ Лавров, зокрема, заявив, що США граються з "червоними лініями" в контексті останніх повідомлень про можливі поставки ракет JASSM в Україну.