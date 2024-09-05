США ответили на очередные угрозы Лаврова: Для защиты солдат – выведите их из Украины
Государственный департамент озвучил ответ угрозам российского министра Лаврова, который пытался отказаться США от поставок в Украину ракет увеличенной дальности. С соответствующим заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.
"Наша поддержка Украины осуществляется через незаконную войну, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Таким образом, он ответил на просьбу российского журналиста прокомментировать последние угрозы Лаврова в контексте планов США поставить в Украину ракеты увеличенной дальности JASSM.
Как сообщалось, в среду российский министр иностранных дел Лавров, в частности, заявил, что США играют с "красными линиями" в контексте последних сообщений о возможных поставках ракет JASSM в Украину.