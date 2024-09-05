Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 грн – Пишний

У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації" , – сказав він.

Голова Нацбанку також зазначив, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.