Нацбанк пока не планирует выпускать банкноту в 5000 грн – Пышный
В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Лига.Финансы.
"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодня существующие номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", – сказал он.
Глава Нацбанка также отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.
"О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – добавил он.