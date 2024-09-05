Нацбанк пока не планирует выпускать банкноту в 5000 грн – Пышный

В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Лига.Финансы.

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодня существующие номиналы полностью соответствуют текущей ситуации" , – сказал он.

Глава Нацбанка также отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.