У США закликали Держдеп використати для України 6,2 млрд доларів, які можуть "згоріти"

Одразу декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту 6,2 мільярда доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30-го вересня, повідомляє Голос Америки.

"Якщо суму не використають, то це може стати тривожним сигналом щодо підтримки України з боку США" , – прокоментувала представниця Союзу українок Америки Ірина Анпілогова.

Такі організації, як Nova Ukraine, Leleka Foundation та 107 відділення Союзу українок Америки сформулювали свої звернення.

"Ми вважаємо, важливо, щоб Держдепартамент США повідомив Конгрес про необхідність використання всієї суми до закінчення терміну дії" , – наголосила Анпілогова.

На фоні низки жорстоких атак Росії по українських містах останніми днями, вона також додала, що ці напади є сумним нагадуванням про щоденну загрозу, з якою стикаються українські мирні жителі, коли Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі, включаючи дитячі лікарні та школи.

"Літо 2024 року стало найбільш смертоносним з початку війни, з незліченними жертвами серед цивільного населення. Кожен долар життєво важливий для захисту українського цивільного населення та критичної інфраструктури" , – каже лідерка об'єднання українок з Каліфорнії.

Без цих коштів, наголошує вона, українські міста можуть збезлюднити, що призведе до кризи біженців, яка вплине як на Європу, так і на Сполучені Штати.

Якщо нинішні темпи "просідань" в асигнуваннях збережуться до 30 вересня, то приблизно 5,7 млрд доларів залишаться невикористаними, попереджає і організація Razom for Ukraine.

"Вкрай важливо, щоб президент Байден використав свої повноваження, щоб вилучити решту активів, виділених Україні, до дати закінчення терміну дії 30 вересня. Ми закликаємо Державний департамент негайно діяти, щоб запобігти вичерпанню терміну дії цих активів і повідомити Конгрес, щоб забезпечити їх використання для зміцнення оборони України" , – мовиться у зверненні.

Razom for Ukraine закликає Держдепартамент опублікувати повідомлення про надання допомоги на повну суму – $6,2 млрд:

"Це надало б потужне повідомлення Україні, Росії та американським виборцям, що адміністрація [президента США] хоче перемоги України".

Лідер організації "Nova Ukraine" Ігор Марков зауважив:

"Мільярди доларів схвалених Конгресом коштів для України, термін яких вийшов у попередні роки – це втрачена можливість забезпечити американську зброю та боєприпаси для підтримки героїчних захисників. Ми закликаємо адміністрацію запобігти такому закінченню терміну дії в 2024 році та повідомити Конгрес, що кошти, що залишилися, все ще потрібні".

Якщо Україна впаде, підтримка чотирьох членів НАТО, які межують з Україною, стане набагато дорожчою, наголошує Марков.

Вадим Гешель, співзасновник і президент організації Leleka Foundation каже:

"Завдяки щоденному спілкуванню з медиками на передовій ми чітко бачимо масштаби втрат: найсміливіші, найсамовідданіші люди України гинуть і гинуть, захищаючи життя своїх побратимів, свободу своєї нації та мир у світі. Нам також ясно, що багато з цих життів можна було б врятувати за допомогою кращих і багатших запасів, обладнання та зброї".

Тому, каже Гешель, Leleka Foundation також закликає уряд США витратити 6,2 мільярда доларів, виділених на підтримку України у 2024 році.