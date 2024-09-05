В США призвали Госдеп использовать для Украины 6,2 млрд долларов, которые могут "сгореть"

Сразу несколько общественных организаций США обратились в Госдепартамент с просьбой не упустить возможность использовать для помощи Украине оставшиеся 6,2 миллиарда долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий, но только до конца бюджетного года, истекающего 30 сентября, сообщает Голос Америки.

"Если сумму не используют, то это может стать тревожным сигналом поддержки Украины со стороны США" , - прокомментировала представительница Союза украинок Америки Ирина Анпилогова.

Такие организации как Nova Ukraine, Leleka Foundation и 107 отделение Союза украинок Америки сформулировали свои обращения.

"Мы считаем, важно, чтобы Госдепартамент США уведомил Конгресс о необходимости использования всей суммы до истечения срока действия" , - подчеркнула Анпилогова.

На фоне ряда жестоких атак России по украинским городам в последние дни она также добавила, что эти нападения являются печальным напоминанием о ежедневной угрозе, с которой сталкиваются украинские мирные жители, когда Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, включая детские больницы и школы.

"Лето 2024 года стало самым смертоносным с начала войны, с бесчисленными жертвами среди гражданского населения. Каждый доллар жизненно важен для защиты украинского гражданского населения и критической инфраструктуры" , – говорит лидер объединения украинок из Калифорнии.

Без этих средств, отмечает она, украинские города могут обезлюдить, что приведет к кризису беженцев, который повлияет как на Европу, так и на Соединенные Штаты.

Если нынешние темпы "проседаний" в ассигнованиях сохранятся до 30 сентября, то примерно 5,7 млрд долларов останутся неиспользованными, предупреждает и организация Razom for Ukraine.

"Крайне важно, чтобы президент Байден использовал свои полномочия, чтобы изъять оставшиеся активы, выделенные Украине, до даты истечения срока действия 30 сентября. Мы призываем Государственный департамент немедленно действовать, чтобы предотвратить исчерпание срока действия этих активов и сообщить Конгрессу, чтобы обеспечить их использование для укрепление обороны Украины" , – говорится в обращении.

Razom for Ukraine призывает Госдепартамент опубликовать сообщения о предоставлении помощи на полную сумму - $6,2 млрд:

"Это бы дало мощное сообщение Украине, России и американским избирателям, что администрация [президента США] хочет победы Украины".

Лидер организации "Nova Ukraine" Игорь Марков отметил:

"Миллиарды долларов одобренных Конгрессом средств для Украины, срок которых истек в предыдущие годы – это упущенная возможность обеспечить американское оружие и боеприпасы для поддержки героических защитников. Мы призываем администрацию предотвратить такое окончание срока действия в 2024 году и сообщить оставшимся средствам Конгресс все еще нужны".

Если Украина упадет, поддержка четырех граничащих с Украиной членов НАТО станет намного дороже, отмечает Марков.

Вадим Гешель, соучредитель и президент организации Leleka Foundation, говорит:

"Благодаря ежедневному общению с медиками на передовой мы четко видим масштабы потерь: самые смелые, самоотверженные люди Украины гибнут и гибнут, защищая жизнь своих собратьев, свободу своей нации и мир в мире. Нам также ясно, что многие из этих жизней можно было бы спасти за помощью лучших и более богатых запасов, оборудования и оружия".

Поэтому, говорит Гешель, Leleka Foundation также призывает правительство США потратить 6,2 миллиарда долларов, выделенных в поддержку Украины в 2024 году.