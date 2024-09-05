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ППО збила 60 "Шахедів", решта не досягла цілей – Повітряні сили

ППО збила 60 "Шахедів", решта не досягла цілей – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 5 вересня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також ракетою "Іскандер-М". Сили ППО збили 60 "Шахедів", – інші впали або полетіли в РФ чи Білорусь.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Балістичну ракету "Іскандер-М" росіяни запустили з окупованого Криму, а 78 "Шахедів" – з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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