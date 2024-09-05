ПВО сбила 60 "Шахедов", остальные не достигли целей – Воздушные силы

В ночь на 5 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed, а также ракетой "Искандер-М". Силы ПВО сбили 60 "Шахедов", – другие упали или улетели в РФ или Беларусь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Баластину ракету "Искандер-М" россияне запустили из оккупированного Крыма, 78 "Шахедов" – из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локационно потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.