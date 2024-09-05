Путін заявив, що відвоювання Курської області – це "священний обов'язок"

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що головним завданням війни проти України залишається захоплення Донецької області, а також, що священний обов'язок російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.﻿﻿ Про це Путін сказав на засіданні дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня, повідомляє Українська правда.

"Звільнення (так Путін називає окупацію територій України – ред.) Донбасу вважається першочерговим завданням" , – сказав російський диктатор.

Він також додав, що жителі прикордонних регіонів Росії зараз страждають через розв'язану ним війну, і заявив, що "священний обов'язок збройних сил РФ – викинути противника (ЗСУ – ред.)" з території Курської області РФ.

Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає.

"Київ хотів змусити Росію метушитися і нервувати, зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло" , – продовжує переконувати себе і росіян правитель РФ.

Він також заявляє, що через наступ на Курщину українські сили нібито ослабли на ключових напрямках фронту в Україні і що зараз "російські війська тільки прискорили наступальні операції".

Також, за словами Путіна, російське суспільство нібито "консолідувалося", а "кількість людей, які підписують контракти зі Збройними силами РФ, збільшилася".