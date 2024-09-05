Путин заявил, что отвоевание Курской области - это "священный долг"

Правитель России Владимир Путин заявил, что главной задачей войны против Украины остается захват Донецкой области, а также, что священный долг российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.﻿﻿ Об этом Путин сказал на заседании девятого Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает Украинская правда.

"Освобождение (так Путин называет оккупацию территорий Украины – ред.) Донбасса считается первоочередной задачей" , – сказал российский диктатор.

Он также добавил, что жители приграничных регионов России сейчас страдают из-за развязанной им войны, и заявил, что "священный долг вооруженных сил РФ – выбросить противника (ВСУ – ред.)" из территории Курской области РФ.

Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит.

"Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но ничего не получилось" , – продолжает убеждать себя и россиян правитель РФ.

Он также заявляет, что из-за наступления на Курщину украинские силы якобы ослабли на ключевых направлениях фронта в Украине и что сейчас "российские войска только ускорили наступательные операции".

Также, по словам путина, российское общество якобы "консолидировалось", а "количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами РФ, увеличилось".