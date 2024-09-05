Швеція планує масштабно знизити податки, щоб допомогти домогосподарствам

Швеція планує податкові пільги на 1,75 мільярда доларів, щоб допомогти домогосподарствам.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

У 2025 році уряд Швеції знизить податки на прибуток, щоб стимулювати домогосподарства, чия купівельна спроможність знизилася через зростання цін і вартості позик.

Цей захід у бюджеті наступного року коштуватиме приблизно 13,5 млрд крон (1,31 млрд дол), а ще 4,4 млрд дол. буде виділено на звільнення від оподаткування деякої економії в акціях і взаємних фондах.

Повідомляється, що це відбувається в той момент, коли правоцентристський уряд пообіцяв посилити підтримку домогосподарств після оголошення перемоги над інфляцією, яка раніше спонукала кабінет міністрів стримувати витрати, щоб уникнути подальшого зростання цін.

Уряд заявив, що очікує подати бюджет, який містить додаткові заходи, включаючи підтримку домогосподарств і витрати на інфраструктуру, на загальну суму близько 60 мільярдів крон. Повний бюджет буде представлено 19 вересня.