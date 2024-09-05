Швеция планирует масштабно снизить налоги, чтобы помочь домохозяйствам

Швеция планирует налоговые льготы на 1,75 миллиарда долларов, чтобы помочь домохозяйствам.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В 2025 году правительство Швеции снизит налоги на прибыль, чтобы стимулировать домохозяйства, чья покупательная способность снизилась из-за роста цен и стоимости займов.

Эта мера в бюджете следующего года будет стоить примерно 13,5 млрд крон (1,31 млрд долл), а еще 4,4 млрд долл будет выделено на освобождение от налогообложения некоторой экономии в акциях и взаимных фондах.

Сообщается, что это происходит в тот момент, когда правоцентристское правительство пообещало усилить поддержку домохозяйств после объявления победы над инфляцией, которая ранее побуждала кабинет министров сдерживать расходы, чтобы избежать дальнейшего роста цен.

Правительство заявило, что ожидает представить бюджет, который содержит дополнительные меры, включая поддержку домохозяйств и расходы на инфраструктуру, на общую сумму около 60 миллиардов крон. Полный бюджет будет представлен 19 сентября.