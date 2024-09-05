Рада готує посилення відповідальності для боржників по комуналці

Перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що українці, у яких є борги за комунальні послуги, скоро отримають наслідки своїх попередніх рішень, і стикнуться з проблемами при спробі продати або передати квартиру у спадок, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі Київ24.

Кучеренко наголосив, що попри мораторій на підвищення тарифу, кияни раптово перестали платити за воду.

"Київ живе в умовах старого тарифу. Якщо я не помиляюся, вода, водовідведення – десь 35 гривень. Вибачте, нас чують зараз люди, які в Умані платять по 120 грн за куб. А є населені пункти, де взагалі вода виросла кардинально. Кияни не платять по 37 грн, а маленьке місто по 120 — платить" , — дивується нардеп.

Кучеренко спрогнозував, що державі рано чи пізно доведеться зайнятися цим питанням.