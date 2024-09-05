Рада готує посилення відповідальності для боржників по комуналці
Перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що українці, у яких є борги за комунальні послуги, скоро отримають наслідки своїх попередніх рішень, і стикнуться з проблемами при спробі продати або передати квартиру у спадок, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в ефірі Київ24.
Кучеренко наголосив, що попри мораторій на підвищення тарифу, кияни раптово перестали платити за воду.
"Київ живе в умовах старого тарифу. Якщо я не помиляюся, вода, водовідведення – десь 35 гривень. Вибачте, нас чують зараз люди, які в Умані платять по 120 грн за куб. А є населені пункти, де взагалі вода виросла кардинально. Кияни не платять по 37 грн, а маленьке місто по 120 — платить", — дивується нардеп.
Кучеренко спрогнозував, що державі рано чи пізно доведеться зайнятися цим питанням.
"Навіть якщо ви не заплатили і вам здається, що ви такий розумний, обдурили сусідів. Я вам гарантую, все одно за цим обов'язком до вас рано чи пізно прийдуть. І я переконаний, що буде рано чи пізно жорсткіше законодавство у цій ситуації. Людям дозволять або погасити борги, або цей борг буде обтяжувачем на квартирі. І просто її треба буде продати, а ви не зможете через борг. Необхідно у спадок передати? Також. І це абсолютно по-чесному", — додав нардеп.