Рада готовит ужесточение ответственности для должников по коммуналке

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что украинцы, у которых есть долги за коммунальные услуги, скоро получат последствия своих предыдущих решений, и столкнутся с проблемами при попытке продать или передать квартиру по наследству, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире Киев24.

Кучеренко подчеркнул, что, несмотря на мораторий на повышение тарифа, киевляне внезапно перестали платить за воду.

"Киев живет в условиях старого тарифа. Если я не ошибаюсь, вода, водоотвод – где-то 35 гривен. Извините, нас слышат сейчас люди, которые в Умани платят по 120 грн за куб. А есть населенные пункты, где вообще вода выросла кардинально. Киевляне не платят по 37 грн, а маленький город по 120 — платит" , — удивляется нардеп.

Кучеренко спрогнозировал, что государству рано или поздно придется заняться этим вопросом.

"Даже если вы не заплатили и вам кажется, что вы такой умный, обманули соседей. Я вам гарантирую, все равно по этой обязанности к вам рано или поздно придут. И я убежден, что будет рано или поздно более жесткое законодательство в этой ситуации .Людям разрешат или погасить долги, или этот долг будет обременителем на квартире".