Південна Корея розширила санкції проти РФ та Білорусі

Південна Корея розширила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення Москви в Україну і додала ще 243 найменування високотехнологічної продукції до списку забороненої для експорту до країни-агресорки та її спільниці. Про це йдеться в повідомленні міністерства торгівлі Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

Нові експортні обмеження стосуються товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях, зокрема, верстати для різання металу, складові й компоненти верстатів, деталі для оптичних інструментів, електронні датчики тощо.

Після того, як оновлений список у понеділок, 9 вересня, набуде чинності загальна кількість заборонених для експорту до Росії та Білорусі найменувань продукції зросте до 1402-х із поточних 1159-ти пунктів.

У міністерстві додали, що не виключають імовірності поставок підсанкційних товарів Москві та Мінську, проте це стосуватиметься лише виняткових випадків і кожен такий кейс розглядатиметься корейською стороною окремо.

Уряд Південної Кореї також вніс зміни до постанови про відповідальність за порушення правил експортного контролю заборонених стратегічних товарів, якою істотно посилюється покарання для тих, хто повторно або навмисно порушує урядову заборону. Ці правила теж набудуть чинності наступного понеділка.

У Мінторгівлі підкреслили, що уряд країни також посилить боротьбу з неліцензійним експортом стратегічних товарів та іншими випадками незаконних їх продажів (контрабанди) до країн, проти яких введено санкції.