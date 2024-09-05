Южная Корея расширила санкции против РФ и Беларуси

Южная Корея расширила санкции против России и Белоруссии за вторжение Москвы в Украину и добавила еще 243 наименования высокотехнологичной продукции в список запрещенной для экспорта в страну-агрессорку и ее сообщницу. Об этом говорится в сообщении министерства торговли Южной Кореи, сообщает Укринформ.

Новые экспортные ограничения касаются товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в частности, станки для резки металла, составляющие и компоненты станков, детали для оптических инструментов, электронные датчики и т.д.

После того, как обновленный список в понедельник, 9 сентября, вступит в силу общее количество запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию наименований продукции вырастет до 1402 из текущих 1159 пунктов.

В министерстве добавили, что не исключают вероятности поставок подсанкционных товаров Москве и Минску, однако это касается только исключительных случаев и каждый такой кейс будет рассматриваться корейской стороной отдельно.

Правительство Южной Кореи также внесло изменения в постановление об ответственности за нарушение правил экспортного контроля запрещенных стратегических товаров, которым существенно усиливается наказание для тех, кто повторно или намеренно нарушает правительственный запрет. Эти правила тоже вступят в силу в следующий понедельник.

В Минторге подчеркнули, что правительство страны также усилит борьбу с нелицензионным экспортом стратегических товаров и другими случаями незаконных их продаж (контрабанды) в страны, против которых введены санкции.