Міністри країн-членів Ради Європи обговорять створення спецтрибуналу щодо РФ

Міністри юстиції країн Ради Європи (РЄ) на міжнародній конференції у Вільнюсі в четвер обговорять подальші кроки зі створення Спеціального трибуналу для розслідування міжнародних злочинів Росії в Україні, повідомляє Укрінформ.

Як повідомили в Міністерстві юстиції Литви, конференція високого рівня "На шляху до відповідальності за міжнародні злочини в Україні" є одним із ключових заходів у рамках головування Литви в Комітеті міністрів РЄ.

Конференція пройде у Великокнязівському палаці в історичному центрі Вільнюса, на ній міністри юстиції РЄ обговорять наступні кроки щодо забезпечення кримінальної відповідальності за неспровоковану агресію Росії проти України. Планується розглянути проблеми та можливі рішення, пов'язані із забезпеченням єдиних стандартів національних розслідувань, якості доказової бази, а також можливістю винесення заочних вироків для ефективного встановлення справедливості.

У рамках конференції також відбудеться підписання Рамкової конвенції РЄ з питань штучного інтелекту, прав людини, демократії та верховенства закону.

У конференції, зокрема, візьмуть участь генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Теодорос Русопулос, комісар РЄ з прав людини Майкл О'Флаерті, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, інші представники РЄ, міністри юстиції країн-членів та українські представники.

За даними Міністерства юстиції Литви, у заході загалом візьмуть участь близько 200 осіб.