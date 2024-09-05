Министры стран-членов Совета Европы обсудят создание спецтрибунала по РФ

Министры юстиции стран Совета Европы (СЕ) на международной конференции в Вильнюсе в четверг обсудят дальнейшие шаги по созданию Специального трибунала по расследованию международных преступлений России в Украине, сообщает Укринформ.

Как сообщили в Министерстве юстиции Литвы, конференция высокого уровня "На пути к ответственности за международные преступления в Украине" является одной из ключевых мер в рамках председательства Литвы в Комитете министров СЕ.

Конференция пройдет в Великокняжеском дворце в историческом центре Вильнюса, на ней министры юстиции СЕ обсудят следующие шаги по обеспечению уголовной ответственности за неспровоцированную агрессию России против Украины. Планируется рассмотреть проблемы и возможные решения, связанные с обеспечением единых стандартов национальных расследований, качества доказательной базы, а также возможностью вынесения заочных приговоров для эффективного установления справедливости.

В рамках конференции также состоится подписание Рамочной конвенции СЕ по искусственному интеллекту, правам человека, демократии и верховенству закона.

В конференции, в частности, примут участие генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич, президент Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос, комиссар СЕ по правам человека Майкл О'Флаэрти, еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, другие представители СЕ, министры юстиции. .

По данным Министерства юстиции Литвы, в мероприятии в общей сложности примут участие около 200 человек.