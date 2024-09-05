DW: США представлять нову пропозицію про припинення вогню у Газі

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, спрямовану на вихід із глухого кута між ХАМАСом та Ізраїлем. Про це пише DW, повідомляє Лівий берег.

Бойовики заявили водночас, що нема потреби переглядати план припинення вогню, стверджуючи, що Ізраїль повинен погодитися на пропозицію США, яку палестинське ісламістське угруповання вже прийняло.

У заяві ХАМАСу йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагався перешкодити досягненню угоди, наполягаючи на тому, що ЦАХАЛ не вийде з Філадельфійського коридору на південному кордоні Гази з Єгиптом.