DW: США представят новое предложение о прекращении огня в Газе
Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты представят новое предложение о прекращении огня в Полосе Газы, направленное на выход из тупика между ХАМАСом и Израилем. Об этом пишет DW, сообщает Левый берег.
Боевики заявили, что нет необходимости пересматривать план прекращения огня, утверждая, что Израиль должен согласиться на предложение США, которое палестинская исламистская группировка уже приняла.
В заявлении ХАМАС говорится, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пытался помешать достижению соглашения, настаивая на том, что ЦАХАЛ не выйдет из Филадельфийского коридора на южной границе Газа с Египтом.
“Мы предостерегаем от того, чтобы не попасть на ловушку и уловки Нетаньяху, поскольку он использует переговоры, чтобы продолжить агрессию против нашего народа”, – отметили террористы.