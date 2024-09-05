DW: США представят новое предложение о прекращении огня в Газе

Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты представят новое предложение о прекращении огня в Полосе Газы, направленное на выход из тупика между ХАМАСом и Израилем. Об этом пишет DW, сообщает Левый берег.

Боевики заявили, что нет необходимости пересматривать план прекращения огня, утверждая, что Израиль должен согласиться на предложение США, которое палестинская исламистская группировка уже приняла.

В заявлении ХАМАС говорится, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пытался помешать достижению соглашения, настаивая на том, что ЦАХАЛ не выйдет из Филадельфийского коридора на южной границе Газа с Египтом.