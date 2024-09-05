Британська розвідка назвала причину збільшення втрат в армії РФ

Російська армія в серпні втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей на день. Це пов'язано тиском на Покровському напрямку та настанням ЗСУ у Курській області.﻿ Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великобританії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, згідно зі звітом Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. З початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.

"Збільшення втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку. Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення" , - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, тиск Росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак обмежені можливості продовжать стримувати її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні" , - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що середньодобові втрати росіян (убитими та пораненими) впали з більш ніж 1262 на день у травні до 1140 у липні. Ці три місяці були найдорожчими для російських сил з лютого 2022 року,