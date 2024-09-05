Британская разведка назвала причину увеличения потерь в армии РФ

Российская армия в августе теряла убитыми и ранеными более 1 тысячи человек в день. Это связано давлением на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России (убитые и раненые) в Украине увеличились в августе 2024 года до 1187 человек в день. С начала войны потери России достигли 610 тысяч.

"Увеличение потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению" , - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, давление России на всей линии фронта продолжится в течение следующего месяца. Однако ограниченные возможностей продолжат сдерживать ее способность использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.

"Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Работино на юге" , - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) упали с более чем 1262 в день в мае до 1140 в июле. Эти три месяца были самыми дорогими для российских сил с февраля 2022 года,