Очільник Мінветеранів заявив, що переходить працювати до Офісу президента

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун переходить працювати в Офіс президента, повідомляє Лівий берег.

"Президент довірив мені посаду в Офісі президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України!" , - написав Порхун.

Яку саме посаду обійматиме, він не уточнив.

Раніше про перехід до ОП також Ірина Верещук, яку сьогодні Рада звільнила з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій. Відомо, що вона стане заступницею Андрія Єрмака.