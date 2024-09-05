Очільник Мінветеранів заявив, що переходить працювати до Офісу президента
Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун переходить працювати в Офіс президента, повідомляє Лівий берег.
"Президент довірив мені посаду в Офісі президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України!", - написав Порхун.
Яку саме посаду обійматиме, він не уточнив.
Раніше про перехід до ОП також Ірина Верещук, яку сьогодні Рада звільнила з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій. Відомо, що вона стане заступницею Андрія Єрмака.