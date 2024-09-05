Глава Минветеранов заявил, что переходит работать в Офис президента

Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун переходит работать в Офис президента, сообщает Левый берег.

"Президент доверил мне должность в Офисе президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины!" , - написал Порхун.

Какую должность будет занимать, он не уточнил.

Ранее о переходе в ОП также Ирина Верещук, которую сегодня Рада уволила с должности вице-премьера-министерши реинтеграции оккупированных территорий. Известно, что она станет покровительницей Андрея Ермака.