Споживання електрики зросло через зменшення відключень – "Укренерго"

В Україні сьогодні продовжилося зростання споживання електрики. Це пов'язано зі зменшенням обсягів відключень.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8:30, споживання було на 5,6% вищим, ніж учора, 4 вересня.

Вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 2,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 3 вересня.

"Для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні вночі та вранці, на запит "Укренерго", здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі" , – йдеться в повідомленні.

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 14 040 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 940 МВт.