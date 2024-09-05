Потребление электричества возросло из-за уменьшения отключений – "Укрэнерго"

В Украине сегодня продолжился рост потребления электричества. Это связано с уменьшением объемов отключений.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня, в результате применения меньшего объема ограничений, по состоянию на 8:30, потребление было на 5,6% выше, чем вчера, 4 сентября.

Вчера, 4 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на 2,8% выше, чем в предыдущие сутки – во вторник, 3 сентября.

"Для преодоления дефицита в энергосистеме – сегодня ночью и утром, по запросу "Укрэнерго", осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистемы Польши" , – говорится в сообщении.

В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14040 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 940 МВт.