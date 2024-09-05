Депутати звільнили голову Фонду держмайна: він очолить Мінагрополітики

Верховна Рада з другої спроби звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Планується його призначення міністром аграрної політики та продовольства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, відставку підтримав 261 депутат.

Це вже друге голосування за відставку Коваля. Напередодні Рада провалила голосування - не вистачило одного голосу. Тоді, за словами джерела видання, звільнення Коваля саботувала умовна "група Павлюка" у фракції "Слуги народу", яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики.

Коваля планують призначити міністром аграрної політики та продовольства. Ця посада вакантна після того, як Миколу Сольського звільнили в травні 2024 року. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Зараз обов’язки міністра виконує перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

Віталій Коваль народився у 1981 році. У 2006-2019 роках очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року - голова Рівненської обласної державної адміністрації

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.