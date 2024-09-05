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Депутаты уволили главу Фонда госимущества: он возглавит Минагрополитики

Депутаты уволили главу Фонда госимущества: он возглавит Минагрополитики
Фото: t.me/vitalykoval8

Верховная Рада со второй попытки уволила Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества. Планируется его назначение министром аграрной политики и продовольствия. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его данным, отставку поддержал 261 депутат.

Это уже второе голосование за отставку Коваля. Накануне Рада провалила голосование – не хватило одного голоса. Тогда, по словам источника РБК-Украина, увольнение Коваля саботировала условная "группа Павлюка" во фракции "Слуги народа", которая не хочет его дальнейшего назначения главой Минагрополитики.

Коваля планирует назначить министром аграрной политики и продовольствия. Эта должность вакантна после того, как Николая Сольского уволили в мае 2024 года. До этого НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей. В настоящее время обязанности министра исполняет первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Виталий Коваль родился в 1981 году. В 2006-2019 годах возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. С сентября 2019 года – глава Ровенской областной государственной администрации

В ноябре 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На этой должности он заменил Рустема Умерова, сейчас занимающего должность министра обороны.

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