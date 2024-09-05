Unilever продасть свій російський бізнес зі значним дисконтом – ЗМІ

Британська група Unilever, один із найбільших світових виробників товарів повсякденного вжитку, оголосила про свій намір продати бізнес у Росії групі "Арнест", відомій виробництвом Дихлофосу та інших товарів побутової хімії. Про це пише РБК із посиланням на неназвані джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

Російський уряд надав дозвіл на угоду, яка оцінюється в 35-40 мільярдів рублів (приблизно 350 мільйонів євро), що становить лише третину реальної вартості активів Unilever у Росії.

Активи компанії Unilever у Росії включають такі відомі бренди, як Lipton, Knorr, Dove, Axe та Rexona, які були оцінені приблизно в 900 мільйонів євро. Угода відбувається за зниженою ціною, що відповідає вимогам Кремля до компаній з "недружніх" країн, які запровадили санкції проти Росії.

Це вже не перша купівля для групи "Арнест" — раніше вона придбала російський бізнес пивоварної компанії Heineken за символічну ціну в 1 євро. Очікується, що після завершення угоди Unilever покине російський ринок, що стане одним з найбільш значущих кроків компанії з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Довідка. Unilever – один із провідних світових постачальників косметики, засобів особистої гігієни, догляду за оселею, харчових продуктів та морозива з продажами в понад 190 країнах і продуктами, якими щодня користуються 3,4 мільярда людей. Компанія налічує 127 000 працівників, а обсяг продажу у 2022 році становив 60,1 млрд євро. Unilever належать понад 400 брендів, включно з Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чиста лінія" тощо. Продукція компанії випускається на 280 підприємствах, зокрема у РФ.