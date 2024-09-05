Unilever продаст свой российский бизнес со значительным дисконтом – СМИ

Британская группа Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного потребления, объявила о намерении продать бизнес в России группе "Арнест", известной производством Дихлофоса и других товаров бытовой химии. Об этом пишет РБК со ссылкой на неназванные источники, сообщает Лига.Бизнес.

Российское правительство предоставило разрешение на сделку, которая оценивается в 35-40 миллиардов рублей (около 350 миллионов евро), что составляет лишь треть реальной стоимости активов Unilever в России.

Активы компании Unilever в России включают в себя такие известные бренды, как Lipton, Knorr, Dove, Axe и Rexona, которые были оценены примерно в 900 миллионов евро. Соглашение проходит по сниженной цене, отвечающей требованиям Кремля к компаниям из "недружественных" стран, которые ввели санкции против России.

Это уже не первая покупка для группы "Арнест" – раньше она приобрела российский бизнес пивоваренной компании Heineken за символическую цену в 1 евро. Ожидается, что по завершении соглашения Unilever покинет российский рынок, что станет одним из самых значимых шагов компании со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Справка. Unilever – один из ведущих мировых поставщиков косметики, средств личной гигиены, ухода за жилищем, пищевых продуктов и мороженого с продажами более чем в 190 странах и продуктами, которыми ежедневно пользуются 3,4 миллиарда человек. Компания насчитывает 127 000 сотрудников, а объем продаж в 2022 году составил 60,1 млрд евро. Unilever принадлежат более 400 брендов, включая Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чистая линия" и т.д. Продукция компании выпускается на 280 предприятиях, в том числе в РФ.