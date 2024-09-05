У Єврокомісії прокоментували кадрові зміни в українському уряді

У Європейській комісії сподіваються, що після змін в українському уряді між Україною та ЄС залишиться така ж хороша і тісна співпраця, як була до цього. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

На запитання, чи очікують в Європейському Союзі зміни, внаслідок "перезавантаження" уряду України, зокрема, звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби і призначення Ольги Стефанішиної на нову посаду, Стано зазначив, що ЄС уважно стежить за внутрішніми подіями в Україні.

"Ми взяли до уваги нещодавні перестановки в українському уряді та на кількох ключових державних посадах" , – сказав він, додавши, що це не те, що може коментувати Європейський Союз.

За словами Стано, для ЄС важливо мати завжди добрих і надійних партнерів "на іншій стороні", зокрема, важливо мати хороше та стабільне управління.

Представник Єврокомісії висловив сподівання, що ЄС зможе продовжити хорошу співпрацю із новими українськими колегами так само ефективно, як раніше.

Коментуючи звільнення очільника МЗС Кулеби, Стано зауважив, що може лише пригадати слова топдипломата ЄС Жозепа Борреля, який "подякував Кулебі за все, що він зробив для України, і за все, що вони зробили разом".