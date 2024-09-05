В Еврокомиссии прокомментировали кадровые изменения в украинском правительстве

В Европейской комиссии надеются, что после изменений в украинском правительстве между Украиной и ЕС останется такое же хорошее и тесное сотрудничество, как было до этого. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Петер Стано, сообщает Европейская правда.

На вопрос, ожидают ли в Европейском Союзе изменения, в результате "перезагрузки" правительства Украины, в частности, увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы и назначения Ольги Стефанишиной на новую должность, Стано отметил, что ЕС внимательно следит за внутренними событиями в Украине.

"Мы приняли во внимание недавние перестановки в украинском правительстве и нескольких ключевых государственных должностях" , – сказал он, добавив, что это не то, что может комментировать Европейский Союз.

По словам Стано, для ЕС важно иметь всегда хороших и надежных партнеров "на другой стороне", в частности важно иметь хорошее и стабильное управление.

Представитель Еврокомиссии выразил надежду, что ЕС сможет продолжить хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами так же эффективно, как раньше.

Комментируя увольнение главы МИД Кулебы, Стано отметил, что может лишь вспомнить слова топдипломата ЕС Жозепа Борреля, который "поблагодарил Кулеби за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе".