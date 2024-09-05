Очільниця МЗС Німеччини приїхала на Близький Схід для просування перемир'я у Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Саудівської Аравії для серії переговорів щодо нестабільної ситуації на Близькому Сході, повідомляє Лівий берег.

Це її 11-та поїздка до регіону з початку війни у Смузі Гази.

Бербок збирається вирушити до Йорданії, Ізраїлю та Західний берег, щоб просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, що залишилися в анклаві.

Бербок зустрінеться сьогодні з міністром закордонних справ країни Фейсалом бін Фархан Аль-Саудом, сторони обговорять “драматичну ситуацію в регіоні” і атаки єменський хуситів на судна у Червоному морі ‒ одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі.

У Йорданії Бербок зустрінеться з першим дипломатом країни, щоб обговорити координацію гуманітарної допомоги людям у Газі.

Завтра міністерка має зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю Ізраїлем Кацом і міністром оборони Йоавом Галантом, після чого поїде на окупований Західний берег.