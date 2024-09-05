Глава МИД Германии приехала на Ближний Восток для продвижения перемирия в Газе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Саудовскую Аравию для серии переговоров по нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Левый берег.
Это ее 11-я поездка в регион с начала войны в Секторе Газа.
Бербок собирается отправиться в Иорданию, Израиль и Западный берег, чтобы продвигать переговоры о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении оставшихся в анклаве заложников.
Бербок встретится сегодня с министром иностранных дел страны Фейсалом бин Фархан Аль-Саудом, стороны обсудят "драматическую ситуацию в регионе" и атаки йеменских хуситов на суда в Красном море – одном из важнейших судоходных путей в мире.
В Иордании Бербок встретится с первым дипломатом страны, чтобы обсудить координацию гуманитарной помощи людям в Газе.
Завтра у министра встреча с министром иностранных дел Израиля Израилем Кацом и министром обороны Йоавом Галантом, после чего поедет на оккупированный Западный берег.
- Sky News сообщили, что на прошлой неделе в Каире и До сих пор продолжались переговоры о прекращении огня в Секторе Газа с участием посредников более низкого уровня. Сообщается, что они сосредоточились на мелких деталях плана прекращения огня, оставив большую проблему Филадельфийского коридора и коридора Нецарим на будущее.
- Постоянное присутствие Армии обороны Израиля в этих районах является одной из главных причин, почему прекращение огня еще не достигнуто. Если ни одна из сторон не пойдет на компромисс по этому вопросу, то "прекращение огня останется недостижимым".