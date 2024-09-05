Глава МИД Германии приехала на Ближний Восток для продвижения перемирия в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Саудовскую Аравию для серии переговоров по нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Левый берег.

Это ее 11-я поездка в регион с начала войны в Секторе Газа.

Бербок собирается отправиться в Иорданию, Израиль и Западный берег, чтобы продвигать переговоры о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении оставшихся в анклаве заложников.

Бербок встретится сегодня с министром иностранных дел страны Фейсалом бин Фархан Аль-Саудом, стороны обсудят "драматическую ситуацию в регионе" и атаки йеменских хуситов на суда в Красном море – одном из важнейших судоходных путей в мире.

В Иордании Бербок встретится с первым дипломатом страны, чтобы обсудить координацию гуманитарной помощи людям в Газе.

Завтра у министра встреча с министром иностранных дел Израиля Израилем Кацом и министром обороны Йоавом Галантом, после чего поедет на оккупированный Западный берег.