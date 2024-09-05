У ЄС прокоментували можливу передачу Іраном ракет Росії

Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети – Європейський Союз відреагує на це, однак наразі у блоці утримуються від коментарів, повідомляє Європейська правда.

Про це у четвер, 5 вересня, заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

На запитання про можливу реакцію ЄС на ймовірне постачання Іраном балістичних ракет Росії у майбутньому, речник відповів, що Євросоюз "звичайно відреагує".

Водночас за його словами, наразі він не може коментувати повідомлення від Bloomberg, адже немає офіційного підтвердження.

Водночас Стано наголосив, що "питання ракет і в цілому військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії проти українського народу – це те, за чим ЄС дуже уважно стежить і що обговорює".

Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.