В ЕС прокомментировали возможную передачу Ираном ракет России

Если Иран передаст России баллистические ракеты – Европейский Союз отреагирует на это, однако пока в блоке воздерживаются от комментариев, сообщает Европейская правда.

Об этом в четверг, 5 сентября, заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

На вопрос о возможной реакции ЕС на возможные поставки Ираном баллистических ракет России в будущем, представитель ответил, что Евросоюз "конечно отреагирует".

В то же время, по его словам, пока он не может комментировать сообщения от Bloomberg, ведь нет официального подтверждения.

В то же время Стано подчеркнул, что "вопрос ракет и в целом военной поддержки Ираном незаконной агрессии России против украинского народа – это то, за чем ЕС очень внимательно следит и что обсуждает".

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время на первый взгляд иранская сторона отрицает, что предоставляет Москве военную помощь.

Официально Тегеран лишь признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.