Рада підтримала дозвіл на продаж будь-якої частки держави у банках

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За задумом законопроєкт має розширити коло потенційних інвесторів, продаж своєї частки банків яким готова розглянути держава.

За словами Гетманцева, ініціатива дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено чинним законодавством.

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