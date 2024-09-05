Рада поддержала разрешение на продажу любой доли государства в банках
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По замыслу законопроект должен расширить круг потенциальных инвесторов, продажу своей доли банков которым готово рассмотреть государство.
По словам Гетманцева, инициатива позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено действующим законодательством.
Также законопроект:
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.