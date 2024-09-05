Рада поддержала разрешение на продажу любой доли государства в банках

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По замыслу законопроект должен расширить круг потенциальных инвесторов, продажу своей доли банков которым готово рассмотреть государство.

По словам Гетманцева, инициатива позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено действующим законодательством.

Также законопроект: