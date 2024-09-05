Новим прем’єром Франції став експеремовник ЄС щодо Brexit

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим очільником уряду консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit, повідомляє Європейська правда.

Емманюель Макрон після тривалого очікування, через 60 днів після парламентських виборів, визначився з кандидатурою прем’єр-міністра та обрав на цю посаду Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара і перемовника ЄС щодо Brexit.

73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

Про обговорення кандидатури Барньє стало відомо лише у четвер – до того у медіа лунали інші імена.