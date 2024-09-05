Новым премьером Франции стал экс-переговорщик ЕС по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit, сообщает Европейская правда.

Эмманюэль Макрон после длительного ожидания, спустя 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой премьер-министра и избрал на этот пост Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в разных французских правительствах, а также являлся комиссаром ЕС.

Об обсуждении кандидатуры Барнье стало известно только в четверг – до этого в СМИ раздавались другие имена.