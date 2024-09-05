Австрія готова бути майданчиком для переговорів між Україною та РФ – Негаммер

Австрія виступає за досягнення справедливого і стійкого миру в Україні, який базуватиметься на міжнародному праві, і готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, які мають відбуватися без попередніх умов та на рівних. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє Укрінформ.

"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ" , - написав він.

5 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін виступав на Східному економічному форумі, де заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Він також заявив, що такі перемовини мають відбуватися на основі стамбульських домовленостей від 2022 року, і що посередниками для таких потенційних переговорів могли б бути Китай, Бразилія та Індія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що завершення війни можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності. Глава держави хотів би бачити конкретні дипломатичні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% територій України і не за рахунок українського населення.