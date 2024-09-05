Австрия готова быть площадкой для переговоров между Украиной и РФ – Негаммер

Австрия выступает за достижение справедливого и устойчивого мира в Украине, который будет основываться на международном праве, и готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, которые должны проходить без предварительных условий и на равных. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, сообщает Укринформ.

"Мы принимаем во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где находится штаб-квартира ОБСЕ" , - написал он.

5 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме, где заявил, что Россия вроде бы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он также заявил, что такие переговоры должны проходить на основе стамбульских договоренностей с 2022 года, и что посредниками для таких потенциальных переговоров могли быть Китай, Бразилия и Индия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что завершение войны возможно только при восстановлении территориальной целостности. Глава государства хотел бы видеть конкретные дипломатические шаги и чтобы это было не за счет 30% территорий Украины и не за счет украинского населения.